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БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ СТРІЧКОВИЙ ВИСОКОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 2 м, №1 - Львів (295787) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Булаховського Академіка, 26
Всього: упаковка (2)
45,30
Економія: -14,34 грн
30,96 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 104
Всього: упаковка (1)
41,50
Економія: -10,54 грн
30,96 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Булгакова, 13
Всього: упаковка (2)
45,30
Економія: -14,34 грн
30,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, перех. Щербаківського Данила / Салютна, 56/7
Всього: упаковка (1)
34,54
Економія: -3,42 грн
31,12 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Всього: упаковка (1)
45,30
Економія: -14,34 грн
30,96 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всього: упаковка (3)
45,30
Економія: -14,34 грн
30,96 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Порика Василя, 13
Всього: упаковка (2)
45,30
Економія: -14,34 грн
30,96 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Свободи, 22
Всього: упаковка (5)
45,30
Економія: -14,34 грн
30,96 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
45,30
Економія: -14,34 грн
30,96 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Політехнічна, 25/29
Всього: упаковка (2)
45,30
Економія: -14,34 грн
30,96 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Рокосовського Маршала, 4
Всього: упаковка (1)
45,30
Економія: -14,34 грн
30,96 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пироговського Олександра, 4
Всього: упаковка (6)
45,30
Економія: -14,34 грн
30,96 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
40,50
Економія: -12,83 грн
27,67 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пимоненка Миколи, 10
Всього: упаковка (1)
45,30
Економія: -14,34 грн
30,96 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
45,30
Економія: -14,34 грн
30,96 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 18
Всього: упаковка (1)
45,30
Економія: -14,34 грн
30,96 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
45,30
Економія: -14,34 грн
30,96 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (2)
45,30
Економія: -14,34 грн
30,96 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
45,30
Економія: -14,34 грн
30,96 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (1)
36,42
Економія: -4,59 грн
31,83 грн