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БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ СТРІЧКОВИЙ ВИСОКОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1,5 м, №1 - Львів (295786) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Булаховського Академіка, 26
Всього: упаковка (2)
35,60
Економія: -11,21 грн
24,39 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 148/1
Всього: упаковка (1)
34,80
Економія: -10,41 грн
24,39 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 11
Всього: упаковка (4)
35,60
Економія: -11,21 грн
24,39 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 13
Всього: упаковка (1)
35,60
Економія: -11,21 грн
24,39 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Курінного Петра, 2
Всього: упаковка (1)
35,60
Економія: -11,21 грн
24,39 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 104
Всього: упаковка (2)
35,60
Економія: -11,21 грн
24,39 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всього: упаковка (5)
35,60
Економія: -11,21 грн
24,39 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Всього: упаковка (2)
35,60
Економія: -11,21 грн
24,39 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Політехнічна, 25/29
Всього: упаковка (2)
35,60
Економія: -11,21 грн
24,39 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пироговського Олександра, 4
Всього: упаковка (2)
35,60
Економія: -11,21 грн
24,39 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
35,60
Економія: -11,21 грн
24,39 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
35,60
Економія: -11,21 грн
24,39 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (2)
35,60
Економія: -11,21 грн
24,39 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
35,60
Економія: -11,21 грн
24,39 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
35,60
Економія: -11,21 грн
24,39 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (3)
35,60
Економія: -11,21 грн
24,39 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (1)
35,60
Економія: -11,21 грн
24,39 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Русанівська / Ентузіастів, 24/51
Всього: упаковка (3)
35,60
Економія: -11,21 грн
24,39 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (2)
35,60
Економія: -11,21 грн
24,39 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Всього: упаковка (1)
35,60
Економія: -11,21 грн
24,39 грн