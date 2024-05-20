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БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ СТРІЧКОВИЙ ВИСОКОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1 м, №1 - Львів (295785) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Курінного Петра, 2
Всього: упаковка (3)
25,20
Економія: -7,96 грн
17,24 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пшенична, 16
Всього: упаковка (2)
25,20
Економія: -7,96 грн
17,24 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 75
Всього: упаковка (3)
25,20
Економія: -7,96 грн
17,24 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всього: упаковка (2)
25,20
Економія: -7,96 грн
17,24 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Відрадний, 61
Всього: упаковка (4)
25,20
Економія: -7,96 грн
17,24 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
25,20
Економія: -7,96 грн
17,24 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Маріуполя, 6
Всього: упаковка (2)
25,20
Економія: -7,96 грн
17,24 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Свободи, 2
Всього: упаковка (2)
25,20
Економія: -7,96 грн
17,24 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Всього: упаковка (2)
25,20
Економія: -7,96 грн
17,24 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
Всього: упаковка (1)
25,20
Економія: -7,96 грн
17,24 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Політехнічна, 25/29
Всього: упаковка (2)
25,20
Економія: -7,96 грн
17,24 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пироговського Олександра, 4
Всього: упаковка (3)
25,20
Економія: -7,96 грн
17,24 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
25,20
Економія: -7,96 грн
17,24 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
Всього: упаковка (1)
25,20
Економія: -7,96 грн
17,24 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пимоненка Миколи, 10
Всього: упаковка (2)
25,20
Економія: -7,96 грн
17,24 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
25,20
Економія: -7,96 грн
17,24 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 18
Всього: упаковка (1)
25,20
Економія: -7,96 грн
17,24 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
25,20
Економія: -7,96 грн
17,24 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (1)
25,20
Економія: -7,96 грн
17,24 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (2)
25,20
Економія: -7,96 грн
17,24 грн