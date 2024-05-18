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БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2020, розмір 8 еластичний, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (743101) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/1
Всього: упаковка (1)
410,25 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
Всього: упаковка (2)
716,10 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Вашингтона, 8
Всього: упаковка (1)
698,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
698,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
698,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Мукачево, вул. Духновича Олександра, 2
Всього: упаковка (1)
698,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
Всього: упаковка (2)
698,80 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом