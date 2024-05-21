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БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2023, розмір 6 білий еластичний широкий, №1 - Запоріжжя (734306) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Всього: упаковка (1)
1034,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Всього: упаковка (1)
1034,00 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (2)
1034,00 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Любешів, вул. Європейська, 4-А
Всього: упаковка (1)
910,86 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іваничі, вул. Грушевського, 25
Всього: упаковка (1)
413,60 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом