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БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2022, розмір 4 "Євро", еластичний, №1 - Харків (733819) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янка, вул. Покровська, 31-А
Всього: упаковка (1)
836,65 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Київ, шосе Харківське, 168
Всього: упаковка (1)
914,85
Економія: -27,45 грн
887,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 15/14
Всього: упаковка (1)
739,55 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (1)
914,85
Економія: -27,45 грн
887,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Славутич, кв-л Поліський, 60
Всього: упаковка (1)
914,85
Економія: -27,45 грн
887,40 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Димер, вул. Соборна, 73
Всього: упаковка (1)
914,85
Економія: -27,45 грн
887,40 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стоянка, вул. Київська, 10
Всього: упаковка (1)
914,85
Економія: -27,45 грн
887,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Криве Озеро, вул. 1-го Травня, 5
Всього: упаковка (1)
836,65 грн
Біла ромашка
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Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (1)
698,30
Економія: -20,95 грн
677,35 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
739,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
739,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
739,55 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-К
Всього: упаковка (1)
739,55 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 26
Всього: упаковка (1)
564,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (1)
739,55 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
836,65 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом