Всі аптеки України
Медичні виробиТовари для вагітних і годуючих мамТовари для годуючих мамбандажі посляпологовіБАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙЦіни в аптеках

БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2022, розмеір 3 "Євро", еластичний, №1 - Одеса (733818) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 63
Всього: упаковка (1)
744,00 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
Всього: упаковка (2)
731,87 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
Всього: упаковка (1)
784,50 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Сколе, вул. Ушневича Олега Героя, 29
Всього: упаковка (1)
784,50 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Радехів, вул. Львівська, 1
Всього: упаковка (1)
731,87 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (1)
784,50 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
Всього: упаковка (1)
784,50 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 4
Всього: упаковка (1)
735,90 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
739,15 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
739,15 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-К
Всього: упаковка (1)
739,55 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
739,55 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
784,50 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Широка, 87
Всього: упаковка (1)
739,15 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Борислав, вул. Коваліва, 53
Всього: упаковка (1)
735,90 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 26
Всього: упаковка (1)
878,20 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Городок, вул. Коцюбинського, 18
Всього: упаковка (2)
731,87 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
878,20 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (1)
731,87 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом