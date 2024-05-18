БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2022, розмеір 3 "Євро", еластичний, №1 - Харків (733818) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Радехів, вул. Львівська, 1
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 63
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 4
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-К
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Широка, 87
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Городок, вул. Коцюбинського, 18
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Сколе, вул. Ушневича Олега Героя, 29
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Борислав, вул. Коваліва, 53
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 26
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Навроцького, 23
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом