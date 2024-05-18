Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Васильківська, 15/14 Всього: упаковка (1) 705,95 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Хмельницький, вул. Пілотська, 1 Всього: упаковка (1) 716,10 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Березне, вул. Чорновола В'ячеслава, 1 Всього: упаковка (1) 705,95 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Свалява, вул. Київська, 8/1 Всього: упаковка (1) 594,45 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Виноградів, вул. Шевченка Тараса, 8-Б Всього: упаковка (1) 705,95 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Виноградів, вул. Миру, 71 Всього: упаковка (1) 705,95 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Мукачево, вул. Духновича Олександра, 2 Всього: упаковка (1) 705,95 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Ужгород, пл. Корятовича, 8/1 Всього: упаковка (1) 594,15 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Ужгород, вул. Капушанська, 15-А Всього: упаковка (2) 705,95 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Ужгород, вул. Грибоєдова, 20 Всього: упаковка (1) 705,95 грн Забронювати