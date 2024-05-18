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БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2020, размер 7 еластичний, №1 - Харків (564414) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 15/14
Всього: упаковка (1)
705,95 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
Всього: упаковка (1)
716,10 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Березне, вул. Чорновола В'ячеслава, 1
Всього: упаковка (1)
705,95 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Свалява, вул. Київська, 8/1
Всього: упаковка (1)
594,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Виноградів, вул. Шевченка Тараса, 8-Б
Всього: упаковка (1)
705,95 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Виноградів, вул. Миру, 71
Всього: упаковка (1)
705,95 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Мукачево, вул. Духновича Олександра, 2
Всього: упаковка (1)
705,95 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (1)
594,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
Всього: упаковка (2)
705,95 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Грибоєдова, 20
Всього: упаковка (1)
705,95 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом