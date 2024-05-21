БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2022, розмір 7 сірий "Євро", еластичний, №1 - Запоріжжя (476137) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
1 соціальна аптека
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Подільськ, пл. Базарна, 2-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (17)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ладижин, вул. Кравчика Петра, 33
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 16-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-Б
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Радехів, вул. Львівська, 1
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 4
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 7
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Городок, вул. Коцюбинського, 18
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Дрогобич, вул. Шептицького, 9
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Борислав, вул. Коваліва, 53