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БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2022, розмір 6 сірий "Євро", еластичний, №1 - Запоріжжя (476135) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -344,40 грн
634,60 грн
В інших містах:
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 23
Всього: упаковка (1)
901,00
Економія: -266,40 грн
634,60 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
749,60 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
901,00
Економія: -266,40 грн
634,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
956,44 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
955,87 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -344,40 грн
634,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Квітки Цісик, 9-А
Всього: упаковка (1)
958,36 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 82-Б
Всього: упаковка (2)
901,00
Економія: -266,40 грн
634,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Слобожанське, вул. Сухомлинського Василя, 44
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -344,40 грн
634,60 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-А
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -344,40 грн
634,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
979,00
Економія: -344,40 грн
634,60 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Вільний, 3
Всього: упаковка (1)
901,00
Економія: -266,40 грн
634,60 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 84
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -344,40 грн
634,60 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Маяковського, 19
Всього: упаковка (1)
901,00
Економія: -266,40 грн
634,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Першотравенськ, вул. Захисників України, 15/1
Всього: упаковка (1)
958,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
958,87 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 15-Б
Всього: упаковка (1)
959,80 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Незалежності України, 16-Б
Всього: упаковка (1)
901,00
Економія: -266,40 грн
634,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 37
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -344,40 грн
634,60 грн