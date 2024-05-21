БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2022, розмір 6 сірий "Євро", еластичний, №1 - Запоріжжя (476135) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 23
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Квітки Цісик, 9-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 82-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Слобожанське, вул. Сухомлинського Василя, 44
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Вільний, 3
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 84
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Маяковського, 19
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Першотравенськ, вул. Захисників України, 15/1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 15-Б
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Незалежності України, 16-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 37