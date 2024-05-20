БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2022, розмір 6 сірий "Євро", еластичний, №1 - Одеса (476135) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Свободи, 88
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. 228-ї Стрілецької Дивізії, 26
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Любашівка, вул. Князя Володимира, 89
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 35
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 37
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Незалежності України, 16-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 15-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Богуслав, вул. Франка Івана, 2