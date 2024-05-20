Всі аптеки України
Медичні виробиТовари для вагітних і годуючих мамТовари для годуючих мамбандажі посляпологовіБАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙЦіни в аптеках

БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2022, розмір 6 сірий "Євро", еластичний, №1 - Одеса (476135) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -344,40 грн
634,60 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
833,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
845,70 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
955,20 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
833,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
833,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Свободи, 88
Всього: упаковка (1)
833,00 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (2)
845,70 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
Всього: упаковка (1)
845,70 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
955,36 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. 228-ї Стрілецької Дивізії, 26
Всього: упаковка (1)
955,27 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Любашівка, вул. Князя Володимира, 89
Всього: упаковка (1)
958,94 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 35
Всього: упаковка (1)
901,00
Економія: -266,40 грн
634,60 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
958,87 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 37
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -344,40 грн
634,60 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Незалежності України, 16-Б
Всього: упаковка (1)
901,00
Економія: -266,40 грн
634,60 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 15-Б
Всього: упаковка (1)
959,80 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (1)
956,32 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (1)
955,30 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Богуслав, вул. Франка Івана, 2
Всього: упаковка (1)
961,85 грн