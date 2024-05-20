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БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2022, розмір 6 сірий "Євро", еластичний, №1 - Львів (476135) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 70
Всього: упаковка (1)
960,28 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
Всього: упаковка (1)
962,85 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 57
Всього: упаковка (1)
901,00
Економія: -266,40 грн
634,60 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Мостиська, пл. Ринок, 7
Всього: упаковка (2)
979,00
Економія: -344,40 грн
634,60 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Зелена, 25
Всього: упаковка (2)
901,00
Економія: -266,40 грн
634,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
960,48 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Данилишиних, 62
Всього: упаковка (1)
957,47 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Борислав, вул. Шевченка Тараса, 33
Всього: упаковка (2)
979,00
Економія: -344,40 грн
634,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Добромиль, пл. Ринок, 11
Всього: упаковка (1)
963,39 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (1)
963,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Матейка, 21
Всього: упаковка (1)
958,08 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Довженка Олександра, 21-Б
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -344,40 грн
634,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-В
Всього: упаковка (1)
960,15 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Сверстюка Євгена, 1
Всього: упаковка (1)
960,39 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (1)
956,27 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-Е
Всього: упаковка (1)
901,00
Економія: -266,40 грн
634,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Незалежності, 94
Всього: упаковка (1)
960,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 64-А
Всього: упаковка (1)
960,34 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Головна, 75-А
Всього: упаковка (1)
959,49 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Купальна, 14
Всього: упаковка (1)
958,57 грн