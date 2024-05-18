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БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2022, розмір 6 сірий "Євро", еластичний, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (476135) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -342,30 грн
636,70 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
901,00
Економія: -264,30 грн
636,70 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
749,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
955,87 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
956,44 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Вільний, 3
Всього: упаковка (1)
901,00
Економія: -264,30 грн
636,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
979,00
Економія: -342,30 грн
636,70 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 82-Б
Всього: упаковка (2)
901,00
Економія: -264,30 грн
636,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Квітки Цісик, 9-А
Всього: упаковка (1)
958,36 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 23
Всього: упаковка (1)
901,00
Економія: -264,30 грн
636,70 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Слобожанське, вул. Сухомлинського Василя, 44
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -342,30 грн
636,70 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-А
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -342,30 грн
636,70 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 84
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -342,30 грн
636,70 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -342,30 грн
636,70 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Маяковського, 19
Всього: упаковка (1)
901,00
Економія: -264,30 грн
636,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Шевченка, 107/2
Всього: упаковка (1)
963,63 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Першотравенськ, вул. Захисників України, 15/1
Всього: упаковка (1)
958,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (1)
956,32 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, вул. Благовіщенська, 13
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -342,30 грн
636,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 15-Б
Всього: упаковка (1)
959,80 грн