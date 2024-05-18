БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2022, розмір 6 сірий "Євро", еластичний, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (476135) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 10 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Вільний, 3
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 82-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Квітки Цісик, 9-А
В інших містах:
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 23
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Слобожанське, вул. Сухомлинського Василя, 44
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-А
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 84
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Маяковського, 19
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Шевченка, 107/2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Першотравенськ, вул. Захисників України, 15/1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, вул. Благовіщенська, 13
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 15-Б