БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2022, розмір 4 сірий "Євро", еластичний, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (476133) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 37 аптеках
1 соціальна аптека
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Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Аптека соціальних цін
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, вул. Ближня, 31
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
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Всього: упаковка (2)
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Дніпро, пл. Вокзальна, 3
1 соціальна аптека
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Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 14-А
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 6-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 59
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 113
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 104-А
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Донецьке, 2-Б
Аптека24
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119