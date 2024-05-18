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БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2022, розмір 4 сірий "Євро", еластичний, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (476133) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (1)
901,00
Економія: -189,70 грн
711,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -267,70 грн
711,30 грн
Аптека соціальних цін
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (1)
901,00
Економія: -189,70 грн
711,30 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -267,70 грн
711,30 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
901,00
Економія: -189,70 грн
711,30 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 3
Всього: упаковка (2)
979,00
Економія: -267,70 грн
711,30 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
901,00
Економія: -189,70 грн
711,30 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 14-А
Всього: упаковка (1)
901,00
Економія: -189,70 грн
711,30 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
783,60 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 6-А
Всього: упаковка (1)
901,00
Економія: -189,70 грн
711,30 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
Всього: упаковка (1)
901,00
Економія: -189,70 грн
711,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 59
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -267,70 грн
711,30 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 113
Всього: упаковка (2)
979,00
Економія: -267,70 грн
711,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 104-А
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -267,70 грн
711,30 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -267,70 грн
711,30 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Донецьке, 2-Б
Всього: упаковка (2)
901,00
Економія: -189,70 грн
711,30 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (2)
563,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
937,97 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
944,69 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -267,70 грн
711,30 грн