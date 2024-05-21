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БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2020, розмір 3, сірий еластичний, №1 - Запоріжжя (423411) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (3)
755,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
772,31 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 4
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
770,74 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Всього: упаковка (2)
818,00
Економія: -332,60 грн
485,40 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Марганець, вул. Лермонтова, 27
Всього: упаковка (1)
462,79 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 174
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (1)
440,75 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Усова, 47-А
Всього: упаковка (2)
755,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (15)
818,00
Економія: -332,60 грн
485,40 грн
Аптека соціальних цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (3)
724,00
Економія: -238,60 грн
485,40 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (12)
755,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Бєхтерева, 1
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
440,75 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (1)
755,00 грн