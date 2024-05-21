БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2020, розмір 3, сірий еластичний, №1 - Запоріжжя (423411) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
Аптека бам
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 4
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Марганець, вул. Лермонтова, 27
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 174
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Усова, 47-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (15)
Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Аптека соціальних цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
Аптека бам
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Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Бєхтерева, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б