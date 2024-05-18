БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2020, розмір 3, сірий еластичний, №1 - Харків (423411) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 16 аптеках
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Аптека бам
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 266
В інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Мерефа, вул. Савченка, 2-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Торгова, 2
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Шиндлера, 91
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Левченка, 21