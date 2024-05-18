БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2020, розмір 3, сірий еластичний, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (423411) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
Аптека бам
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Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (15)
Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Аптека соціальних цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 00:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Ощад аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Образцова Академіка, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 65-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
В інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Бєхтерева, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 25-В
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 41-А
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 1-Д
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. 40 Років Перемоги, 6-В
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 4
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15