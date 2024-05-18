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БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2020, розмір 3, сірий еластичний, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (423411) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (12)
755,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (15)
818,00
Економія: -332,60 грн
485,40 грн
Аптека соціальних цін
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (3)
724,00
Економія: -238,60 грн
485,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
440,75 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
Всього: упаковка (2)
755,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Образцова Академіка, 1
Всього: упаковка (1)
440,75 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 65-Б
Всього: упаковка (1)
440,75 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (1)
440,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Бєхтерева, 1
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 25-В
Всього: упаковка (1)
440,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 41-А
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 1-Д
Всього: упаковка (2)
755,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. 40 Років Перемоги, 6-В
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 4
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Всього: упаковка (1)
755,00 грн