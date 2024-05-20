БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2020, розмір 4, сірий еластичний, №1 - Одеса (418143) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Космонавтів, 1
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Марсельська, 60
В інших містах:
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Білгород-Дністровський, вул. Першотравнева, 73
Подорожник
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Очаків, вул. Спаська, 8
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Крилова, 13
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 10/2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. 228-ї Стрілецької Дивізії, 26
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Херсон, вул. Лавреньова, 12
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 15:00
Херсон, перех. Мирний / Потьомкінська, 7/40-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Університетська, 122
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 77-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бобринець, пл. Базарна, 5
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Бобринець, вул. Незалежності, 109
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новоукраїнка, вул. Соборна, 80