БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2020, розмір 4, сірий еластичний, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (418143) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
Аптека бам
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Аптека соціальних цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 00:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 127/2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
В інших містах:
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 73
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 41-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 1-Д
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. 40 Років Перемоги, 6-В
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Петриківка, просп. Калнишевського Петра, 28
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 4
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Центральна, 70/1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 41
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г