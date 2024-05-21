БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2020, розмір 6, сірий еластичний, №1 - Запоріжжя (410286) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Аптека соціальних цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 39-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 26-А
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Апостолове, вул. Центральна, 70
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Апостолове, вул. Центральна, 57
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 11