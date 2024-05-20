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БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2020, розмір 6, сірий еластичний, №1 - Одеса (410286) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека tas
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (1)
440,75 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Білгород-Дністровський, вул. Першотравнева, 73
Всього: упаковка (1)
724,00
Економія: -121,90 грн
602,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Арциз, вул. Соборна, 2-А
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 10/2
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
754,69 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Херсон, вул. Лавреньова, 12
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Херсон, перех. Мирний / Потьомкінська, 7/40-А
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Університетська, 122
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ізмаїл, просп. Миру, 7
Всього: упаковка (1)
755,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новоукраїнка, вул. Соборна, 80
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Смоліне, вул. Козакова, 17-Д
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 6/13
Всього: упаковка (1)
440,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Теплик, вул. Незалежності, 38
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, пров. Фортечний, 21-Д
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
Всього: упаковка (2)
755,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
763,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 39
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
Всього: упаковка (2)
755,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 11
Всього: упаковка (1)
755,00 грн