БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2020, розмір 6, сірий еластичний, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (410286) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Аптека соціальних цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 00:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
В інших містах:
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26-А
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Красноград, вул. Шиндлера, 91
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Лікаря Бончука, 1-Б
Аптека бам
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Апостолове, вул. Центральна, 70
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Апостолове, вул. Центральна, 57
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1