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БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2020, розмір 6, сірий еластичний, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (410286) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (9)
818,00
Економія: -216,70 грн
601,30 грн
Аптека соціальних цін
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (1)
724,00
Економія: -122,70 грн
601,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Всього: упаковка (1)
440,75 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
506,86 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: упаковка (1)
440,75 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
760,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
754,56 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Всього: упаковка (2)
818,00
Економія: -216,70 грн
601,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26-А
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Красноград, вул. Шиндлера, 91
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Лікаря Бончука, 1-Б
Всього: упаковка (1)
462,79 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
Всього: упаковка (5)
755,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Апостолове, вул. Центральна, 70
Всього: упаковка (2)
724,00
Економія: -122,70 грн
601,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Апостолове, вул. Центральна, 57
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Всього: упаковка (1)
755,00 грн