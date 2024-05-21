Всі аптеки України
Медичні виробиТовари для вагітних і годуючих мамТовари для годуючих мамбандажі посляпологовіБАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙЦіни в аптеках

БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2020, розмір 5, сірий еластичний, №1 - Запоріжжя (407840) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (2)
755,00 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 4
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Всього: упаковка (2)
818,00
Економія: -243,60 грн
574,40 грн
В інших містах:
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 174
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: упаковка (1)
440,75 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Усова, 47-А
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (5)
818,00
Економія: -243,60 грн
574,40 грн
Аптека соціальних цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (2)
724,00
Економія: -149,60 грн
574,40 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 54
Всього: упаковка (2)
818,00
Економія: -243,60 грн
574,40 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. 40 Років Перемоги, 6-В
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 1-Д
Всього: упаковка (2)
755,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 41-А
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 26-А
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Апостолове, вул. Центральна, 70
Всього: упаковка (5)
724,00
Економія: -149,60 грн
574,40 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Апостолове, вул. Центральна, 57
Всього: упаковка (1)
755,00 грн