БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2020, розмір 5, сірий еластичний, №1 - Одеса (407840) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
Аптека tas
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Космонавтів, 1
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Марсельська, 60
В інших містах:
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Білгород-Дністровський, вул. Першотравнева, 73
Подорожник
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Очаків, вул. Спаська, 8
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 95
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Крилова, 13
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Арциз, вул. Соборна, 2-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
Ощад аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 42-А/1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 10/2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. 228-ї Стрілецької Дивізії, 26
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Херсон, вул. Лавреньова, 12
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 15:00
Херсон, перех. Мирний / Потьомкінська, 7/40-А