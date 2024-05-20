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БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2020, розмір 5, сірий еластичний, №1 - Одеса (407840) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека tas
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (1)
440,75 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Космонавтів, 1
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
588,05
Економія: -17,64 грн
570,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Марсельська, 60
Всього: упаковка (2)
755,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (2)
755,00 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Білгород-Дністровський, вул. Першотравнева, 73
Всього: упаковка (1)
724,00
Економія: -149,60 грн
574,40 грн
Подорожник
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Очаків, вул. Спаська, 8
Всього: упаковка (2)
755,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 95
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Крилова, 13
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Арциз, вул. Соборна, 2-А
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 42-А/1
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 10/2
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
762,59 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. 228-ї Стрілецької Дивізії, 26
Всього: упаковка (1)
758,76 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Херсон, вул. Лавреньова, 12
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Херсон, перех. Мирний / Потьомкінська, 7/40-А
Всього: упаковка (1)
755,00 грн