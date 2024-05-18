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БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2020, розмір 5, сірий еластичний, №1 - Харків (407840) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
758,45 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
762,42 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
760,43 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
757,06 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
755,37 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
759,41 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
760,98 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
756,16 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
754,79 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
762,68 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
757,46 грн
Аптека ваш консультант
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Всього: упаковка (1)
757,41 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Торгова, 2
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Шиндлера, 91
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Левченка, 21
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Тростянець, вул. Вознесенська, 12-А
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Котельва, вул. Миру, 1-Б
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Близнюки, вул. Свободи, 24
Всього: упаковка (1)
724,20 грн