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БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2020, розмір 5, сірий еластичний, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (407840) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (5)
818,00
Економія: -240,70 грн
577,30 грн
Аптека соціальних цін
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (2)
724,00
Економія: -146,70 грн
577,30 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: упаковка (1)
440,75 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 54
Всього: упаковка (2)
818,00
Економія: -240,70 грн
577,30 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 41-А
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 1-Д
Всього: упаковка (2)
755,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. 40 Років Перемоги, 6-В
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 4
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (2)
755,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Всього: упаковка (2)
818,00
Економія: -240,70 грн
577,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26-А
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Марганець, вул. Київська, 174
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Красноград, вул. Шиндлера, 91
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Нікополь, вул. Усова, 47-А
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Горішні Плавні, вул. Миру, 9
Всього: упаковка (1)
755,00 грн