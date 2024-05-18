БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2020, розмір 5, сірий еластичний, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (407840) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Аптека соціальних цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 00:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
В інших містах:
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 54
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 41-А
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 1-Д
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. 40 Років Перемоги, 6-В
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 4
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Марганець, вул. Київська, 174
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Красноград, вул. Шиндлера, 91
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Нікополь, вул. Усова, 47-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Горішні Плавні, вул. Миру, 9