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БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2020, розмір 5 еластичний, №1 - Запоріжжя (263935) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
Всього: упаковка (1)
715,17 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 15/14
Всього: упаковка (1)
594,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, просп. Миру, 88
Всього: упаковка (1)
705,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
Всього: упаковка (6)
621,42 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Хмельницький, пров. Проскурівський, 1/1
Всього: упаковка (3)
716,10 грн
D.s.
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Відчинено Цілодобово
Хмельницький, вул. Пулюя Івана, 6
Всього: упаковка (1)
716,10 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Броди, вул. Лесі Українки, 21
Всього: упаковка (1)
591,50 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Радехів, вул. Львівська, 1
Всього: упаковка (1)
588,29 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
Всього: упаковка (1)
630,50 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
630,50 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
630,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
705,90 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
588,29 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
Всього: упаковка (1)
617,50 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
Всього: упаковка (1)
630,50 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 7
Всього: упаковка (1)
588,29 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Борислав, вул. Коваліва, 53
Всього: упаковка (1)
591,60 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Рудки, вул. Самбірська, 6
Всього: упаковка (1)
588,29 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Виноградів, вул. Шевченка Тараса, 8-Б
Всього: упаковка (1)
705,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Виноградів, вул. Миру, 71
Всього: упаковка (1)
594,15 грн