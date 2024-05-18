БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2020, розмір 5 еластичний, №1 - Харків (263935) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 15/14
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красилів, вул. Грушевського, 84
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, просп. Миру, 88
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Хмельницький, пров. Проскурівський, 1/1
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
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Відчинено Цілодобово
Хмельницький, вул. Пулюя Івана, 6
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Броди, вул. Лесі Українки, 21
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Радехів, вул. Львівська, 1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 7
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Рудки, вул. Самбірська, 6
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Борислав, вул. Коваліва, 53
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Виноградів, вул. Шевченка Тараса, 8-Б