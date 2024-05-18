БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2020, розмір 4 еластичний, №1 - Харків (263934) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Пульс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Жовква, вул. Львівська, 86
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Виговського Івана, 32
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 7
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Городок, вул. Коцюбинського, 18
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 8
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дрогобич, вул. Самбірська, 78
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Сколе, вул. Ушневича Олега Героя, 29
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Борислав, вул. Коваліва, 53
Вітамін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Левицького Ореста, 19-А
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом