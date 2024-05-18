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БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2020, розмір 4 еластичний, №1 - Харків (263934) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
680,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
680,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
679,80 грн
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (2)
532,50 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
630,50 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
630,50 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
588,29 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
Всього: упаковка (3)
630,50 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Жовква, вул. Львівська, 86
Всього: упаковка (1)
604,50 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
588,29 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Виговського Івана, 32
Всього: упаковка (1)
617,50 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 7
Всього: упаковка (1)
588,29 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
Всього: упаковка (1)
630,50 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Городок, вул. Коцюбинського, 18
Всього: упаковка (1)
588,29 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 8
Всього: упаковка (1)
588,29 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дрогобич, вул. Самбірська, 78
Всього: упаковка (1)
598,10 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Сколе, вул. Ушневича Олега Героя, 29
Всього: упаковка (1)
630,50 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Борислав, вул. Коваліва, 53
Всього: упаковка (1)
591,60 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Левицького Ореста, 19-А
Всього: упаковка (1)
495,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом