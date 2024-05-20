БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2020, розмір 3 еластичний, №1 - Львів (263933) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Леонтовича, 1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Широка, 87
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
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Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 7
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Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
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Борислав, вул. Коваліва, 53
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Сколе, вул. Ушневича Олега Героя, 29
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 16-А
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Київська, 8/1
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Всього: упаковка (2)
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Мукачево, вул. Духновича Олександра, 2
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Грибоєдова, 20
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Виноградів, вул. Шевченка Тараса, 8-Б
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Виноградів, вул. Миру, 71
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Цілодобово
Хмельницький, вул. Пулюя Івана, 6