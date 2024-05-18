БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2020, розмір 3 еластичний, №1 - Харків (263933) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 101
D.s.
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Хмельницький, пров. Проскурівський, 1/1
D.s.
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
D.s.
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Цілодобово
Хмельницький, вул. Пулюя Івана, 6
Соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 16-А
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Широка, 87
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 7
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Сколе, вул. Ушневича Олега Героя, 29
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Борислав, вул. Коваліва, 53
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Свалява, вул. Київська, 8/1