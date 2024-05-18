БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2020, розмір 2 еластичний, №1 - Харків (263932) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Цілодобово
Хмельницький, вул. Пулюя Івана, 6
Соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Борислав, вул. Коваліва, 53
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Свалява, вул. Київська, 8/1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Виноградів, вул. Шевченка Тараса, 8-Б
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Виноградів, вул. Миру, 71
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Берегове, пл. Кошута, 5
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Грибоєдова, 20
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом