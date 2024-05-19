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БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2020, розмір 3, бежевий еластичний, №1 - Київ (175817) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
420,30
Економія: -75,30 грн
345,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 4
Всього: упаковка (1)
420,30
Економія: -75,30 грн
345,00 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/6
Всього: упаковка (1)
420,30
Економія: -75,30 грн
345,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 5/13
Всього: упаковка (1)
420,30
Економія: -75,30 грн
345,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чуднів, вул. Житомирська, 14-А
Всього: упаковка (1)
420,30
Економія: -75,30 грн
345,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
345,20
Економія: -0,20 грн
345,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (1)
420,30
Економія: -75,30 грн
345,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (1)
420,30
Економія: -75,30 грн
345,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 17
Всього: упаковка (1)
345,20
Економія: -0,20 грн
345,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом