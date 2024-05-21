Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено

В інших містах:

1 соціальна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Лубни, просп. Володимирський, 42/1 Всього: упаковка (1) 533,20 Економія: -137,30 грн 395,90 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Носівка, вул. Центральна, 33 Всього: упаковка (3) 514,30 Економія: -118,40 грн 395,90 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 35 Всього: упаковка (2) 399,80 Економія: -3,90 грн 395,90 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Дубровиця, вул. 1000-ліття Дубровиці, 6 Всього: упаковка (1) 395,90 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Львів, вул. Кавалерідзе, 2 Всього: упаковка (3) 395,90 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Львів, вул. Хоткевича, 30-А Всього: упаковка (1) 395,90 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А Всього: упаковка (2) 395,90 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Львів, вул. Княгині Ольги, 65 Всього: упаковка (2) 395,90 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Львів, вул. Петлюри Симона, 17 Всього: упаковка (1) 395,90 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Львів, вул. Широка, 64 Всього: упаковка (1) 395,90 грн Забронювати

Сідус Детальніше Відчинено Цілодобово Хмельницький, просп. Миру, 69 Всього: упаковка (3) 633,00 грн

Аптека 3і Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Косів, вул. Небесної Сотні, 26-Б Всього: упаковка (1) 627,60 грн

Аптека 3і Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Володимир, вул. Ковельська, 73 Всього: упаковка (1) 620,60 грн

Аптека 3і Детальніше Відчинено Цілодобово Чоп, вул. Берег, 18-Б Всього: упаковка (2) 649,20 грн