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БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2020, розмір 2, бежевий еластичний, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (175816) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лубни, просп. Володимирський, 42/1
Всього: упаковка (1)
533,20
Економія: -137,30 грн
395,90 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Носівка, вул. Центральна, 33
Всього: упаковка (3)
514,30
Економія: -118,40 грн
395,90 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 35
Всього: упаковка (2)
399,80
Економія: -3,90 грн
395,90 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дубровиця, вул. 1000-ліття Дубровиці, 6
Всього: упаковка (1)
395,90 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (3)
395,90 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Хоткевича, 30-А
Всього: упаковка (1)
395,90 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
Всього: упаковка (2)
395,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 65
Всього: упаковка (2)
395,90 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 17
Всього: упаковка (1)
395,90 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Широка, 64
Всього: упаковка (1)
395,90 грн
Сідус
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Відчинено Цілодобово
Хмельницький, просп. Миру, 69
Всього: упаковка (3)
633,00 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Косів, вул. Небесної Сотні, 26-Б
Всього: упаковка (1)
627,60 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Володимир, вул. Ковельська, 73
Всього: упаковка (1)
620,60 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Чоп, вул. Берег, 18-Б
Всього: упаковка (2)
649,20 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом