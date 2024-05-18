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БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2022, розмір 6, білий "Євро", еластичний, №1 - Харків (147963) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 4
Всього: упаковка (1)
735,90 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (2)
784,50 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (2)
784,50 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
784,50 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
731,87 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
Всього: упаковка (1)
784,50 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 7
Всього: упаковка (1)
784,50 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
Всього: упаковка (1)
776,40 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
Всього: упаковка (1)
784,50 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Городок, вул. Коцюбинського, 18
Всього: упаковка (1)
731,87 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Борислав, вул. Коваліва, 53
Всього: упаковка (1)
735,90 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (1)
731,87 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом