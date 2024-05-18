Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, просп. Лобановського, 6-А Всього: упаковка (1) 951,63 Економія: -76,16 грн 875,47 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А Всього: упаковка (2) 937,63 Економія: -73,82 грн 863,81 грн Забронювати

Аптека акс соціальна Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Южне, просп. Миру, 19-Е Всього: упаковка (1) 1016,10 грн Забронювати

Аптека акс соціальна Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, просп. Добровольського, 109 Всього: упаковка (1) 1016,10 грн Забронювати

Аптека акс соціальна Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129 Всього: упаковка (1) 867,00 грн Забронювати

Аптека акс соціальна Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, просп. Глушка Академіка, 11-Г Всього: упаковка (1) 1045,40 грн Забронювати

Аптека акс соціальна Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Чорноморськ, просп. Миру, 31-Д Всього: упаковка (1) 1016,10 грн Забронювати

Аптека акс соціальна Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Чорноморськ, вул. Спортивна, 14-Д Всього: упаковка (1) 1016,10 грн Забронювати

Житомирліки Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Житомир, вул. Київська, 47 Всього: упаковка (1) 842,24 грн

Волиньфарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Нововолинськ, просп. Дружби, 10 Всього: упаковка (1) 842,24 грн

Аптека 3і Детальніше Відчинено Цілодобово Сокільники, вул. Стрийська, 20 Всього: упаковка (1) 1268,00 грн

Волиньфарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Стрий, вул. Успенська, 3-А Всього: упаковка (1) 842,24 грн

Еко аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Стрий, вул. Шевченка Тараса, 53/1 Всього: упаковка (1) 797,44 грн