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АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА Устілки плюс (з капцями) 5 Ag (р. 37-40), №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (178916) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
Всього: упаковка (1)
999,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
999,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 98
Всього: упаковка (1)
999,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 109
Всього: упаковка (1)
999,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (1)
834,15
Економія: -62,48 грн
771,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
Всього: упаковка (1)
883,81
Економія: -110,09 грн
773,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
Всього: упаковка (2)
853,54
Економія: -85,68 грн
767,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
878,03
Економія: -107,27 грн
770,76 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (2)
933,77
Економія: -162,91 грн
770,86 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
999,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Зодчих, 40
Всього: упаковка (1)
943,31
Економія: -172,45 грн
770,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
Всього: упаковка (1)
825,79
Економія: -65,02 грн
760,77 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
953,35 грн
Вітамін
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Відчинено Цілодобово
Київ, просп. Соборності, 5
Всього: упаковка (1)
866,80 грн
Житомирліки
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 47
Всього: упаковка (1)
765,82 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 1
Всього: упаковка (1)
665,90 грн
Еко аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 53/1
Всього: упаковка (1)
725,08 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом