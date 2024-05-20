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БАНДАЖ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ДОПОЛОГОВИЙ ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ артикул 14БДРН, №4 окружність стегон під животом 105-115 см, №1 - Запоріжжя (629775) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Висоцького, 23
Всього: упаковка (1)
353,36 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 2
Всього: упаковка (1)
353,36 грн
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Одеса, вул. Буніна, 1
Всього: упаковка (1)
353,36 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, перех. Олександрівський / Жуковського Василя, 7/36
Всього: упаковка (1)
353,36 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:30
Одеса, вул. Торгова, 37
Всього: упаковка (1)
353,36 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Балківська, 28
Всього: упаковка (1)
353,36 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 43
Всього: упаковка (1)
353,36 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Болгарська, 38
Всього: упаковка (1)
353,36 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 20/4
Всього: упаковка (1)
353,36 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 99
Всього: упаковка (1)
353,36 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ядова Сергія, 14
Всього: упаковка (1)
353,36 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 43
Всього: упаковка (1)
353,36 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 7
Всього: упаковка (1)
353,36 грн
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148/1
Всього: упаковка (1)
353,36 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Павліченко, 45
Всього: упаковка (1)
352,80 грн
Аптека для економних
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Верховної Ради, 31
Всього: упаковка (1)
266,50 грн
Аптека для економних
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 26/9
Всього: упаковка (1)
397,70 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, наб. Русанівська, 20
Всього: упаковка (1)
299,30 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Головка Андрія, 4
Всього: упаковка (1)
372,10 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Відрадний, 14/45
Всього: упаковка (1)
293,20 грн