БАНДАЖ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ДОПОЛОГОВИЙ ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ артикул 14БДРН, №4 окружність стегон під животом 105-115 см, №1 - Одеса (629775) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 14 аптеках
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, вул. Ядова Сергія, 14
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Балківська, 28
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 16:30
Одеса, вул. Торгова, 37
Соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148/1
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Болгарська, 38
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, перех. Олександрівський / Жуковського Василя, 7/36
Соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Буніна, 1
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, дорога Фонтанська, 43
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, дорога Фонтанська, 20/4
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 43
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, дорога Фонтанська, 99
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 7
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Висоцького, 23
В інших містах:
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 2
Будемо здорові разом
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Павліченко, 45
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Вишневе, вул. Європейська, 35
Рецепти здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Головка Андрія, 4
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Відрадний, 14/45
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Курінного Петра, 2
Будемо здорові разом
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, наб. Русанівська, 20