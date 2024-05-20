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БАНДАЖ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ДОПОЛОГОВИЙ ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ артикул 14БДРН, №4 окружність стегон під животом 105-115 см, №1 - Одеса (629775) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, вул. Ядова Сергія, 14
Всього: упаковка (1)
353,36 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Балківська, 28
Всього: упаковка (1)
353,36 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 16:30
Одеса, вул. Торгова, 37
Всього: упаковка (1)
353,36 грн
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148/1
Всього: упаковка (1)
353,36 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Болгарська, 38
Всього: упаковка (1)
353,36 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, перех. Олександрівський / Жуковського Василя, 7/36
Всього: упаковка (1)
353,36 грн
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Буніна, 1
Всього: упаковка (1)
353,36 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, дорога Фонтанська, 43
Всього: упаковка (1)
353,36 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, дорога Фонтанська, 20/4
Всього: упаковка (1)
353,36 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 43
Всього: упаковка (1)
353,36 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, дорога Фонтанська, 99
Всього: упаковка (1)
353,36 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 7
Всього: упаковка (1)
353,36 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Висоцького, 23
Всього: упаковка (1)
353,36 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 2
Всього: упаковка (1)
353,36 грн
В інших містах:
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Павліченко, 45
Всього: упаковка (1)
352,80 грн
Гала аптека
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Відчинено Цілодобово
Вишневе, вул. Європейська, 35
Всього: упаковка (1)
356,00 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Головка Андрія, 4
Всього: упаковка (1)
372,10 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Відрадний, 14/45
Всього: упаковка (1)
293,20 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Курінного Петра, 2
Всього: упаковка (1)
368,90 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, наб. Русанівська, 20
Всього: упаковка (1)
299,30 грн