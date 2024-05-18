БАНДАЖ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ДОПОЛОГОВИЙ ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ артикул 14БДРН, №4 окружність стегон під животом 105-115 см, №1 - Харків (629775) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Аптека для економних
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Верховної Ради, 31
Аптека для економних
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 26/9
Будемо здорові разом
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, наб. Русанівська, 20
Рецепти здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Головка Андрія, 4
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Рокосовського Маршала, 10
Аптека для економних
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Відрадний, 14/45
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Київ, вул. Курінного Петра, 2
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Вишневе, вул. Європейська, 35
Будемо здорові разом
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Павліченко, 45
Рецепти здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, просп. Миру, 37
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 2
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Одеса, вул. Висоцького, 23
Соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Одеса, вул. Буніна, 1
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Одеса, перех. Олександрівський / Жуковського Василя, 7/36
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Одеса, вул. Торгова, 37
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Балківська, 28
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Балківська, 30
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Одеса, вул. Болгарська, 38
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Одеса, вул. Ядова Сергія, 14