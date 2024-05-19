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БАНДАЖ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ДОПОЛОГОВИЙ ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ артикул 14БДРН, №3 окружність стегон під животом 95-105 см, №1 - Львів (629772) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, просп. Миру, 37
Всього: упаковка (1)
321,90 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 125
Всього: упаковка (1)
297,00 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Павліченко, 45
Всього: упаковка (1)
489,00 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Глеваха, вул. Грушевського, 42
Всього: упаковка (1)
388,10 грн
Гала аптека
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Відчинено Цілодобово
Вишневе, вул. Європейська, 35
Всього: упаковка (1)
381,10 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Курінного Петра, 2
Всього: упаковка (1)
446,30 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Відрадний, 14/45
Всього: упаковка (1)
397,70 грн
Аптека для економних
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Всього: упаковка (1)
409,30 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Рокосовського Маршала, 10
Всього: упаковка (1)
412,70 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Головка Андрія, 4
Всього: упаковка (1)
245,50 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Предславинська, 9
Всього: упаковка (1)
489,00 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 16
Всього: упаковка (1)
495,90 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, наб. Русанівська, 20
Всього: упаковка (1)
469,60 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ентузіастів, 37
Всього: упаковка (1)
489,00 грн
Аптека для економних
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 26/9
Всього: упаковка (1)
489,00 грн
Аптека для економних
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Верховної Ради, 31
Всього: упаковка (1)
375,30 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 17-А
Всього: упаковка (1)
375,30 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Канатна, 16
Всього: упаковка (1)
244,40 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом