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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ 2012, розмір 5 "Євро", бежевий, №1 - Одеса (475603) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 82-А
Всього: упаковка (1)
737,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
Всього: упаковка (1)
670,53 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 82-Б
Всього: упаковка (1)
818,00
Економія: -92,10 грн
725,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 32-Б
Всього: упаковка (1)
818,00
Економія: -92,10 грн
725,90 грн
D.s.
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Відчинено Цілодобово
Хмельницький, вул. Пулюя Івана, 6
Всього: упаковка (1)
808,17 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 11
Всього: упаковка (1)
391,31 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Носівка, вул. Центральна, 33
Всього: упаковка (1)
924,00
Економія: -198,10 грн
725,90 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Калуш, вул. Винниченка, 8
Всього: упаковка (1)
924,00
Економія: -198,10 грн
725,90 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Виноградів, вул. Шевченка Тараса, 8-Б
Всього: упаковка (1)
536,60 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (2)
671,10 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-К
Всього: упаковка (1)
671,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
737,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Шевченка, 4
Всього: упаковка (1)
500,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом