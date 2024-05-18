Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Аптека доброго дня Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Новомосковськ, вул. Гетьманська, 32-Б Всього: упаковка (1) 818,00 Економія: -92,10 грн 725,90 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Дніпро, вул. Калинова, 82-Б Всього: упаковка (1) 818,00 Економія: -92,10 грн 725,90 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Носівка, вул. Центральна, 33 Всього: упаковка (1) 924,00 Економія: -198,10 грн 725,90 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3 Всього: упаковка (1) 670,53 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Баштанка, вул. Ювілейна, 82-А Всього: упаковка (1) 737,00 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Цілодобово Хмельницький, вул. Пулюя Івана, 6 Всього: упаковка (1) 808,17 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Чортків, вул. Бандери Степана, 11 Всього: упаковка (1) 392,95 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:30 Графік роботи Калуш, вул. Винниченка, 8 Всього: упаковка (1) 924,00 Економія: -198,10 грн 725,90 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 10:00 Графік роботи Львів, вул. Словацького, 2 Всього: упаковка (2) 671,10 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Львів, вул. Княгині Ольги, 100-К Всього: упаковка (1) 671,40 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Виноградів, вул. Шевченка Тараса, 8-Б Всього: упаковка (1) 536,60 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Ужгород, вул. Капушанська, 15-А Всього: упаковка (1) 737,00 грн Забронювати

Аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Бориспіль, вул. Шевченка, 4 Всього: упаковка (1) 500,00 грн