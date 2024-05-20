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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ 2012, розмір 4 "Євро", бежевий, №1 - Запоріжжя (385250) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
850,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (2)
818,00
Економія: -194,40 грн
623,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
850,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
855,66 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ситова, 7-А
Всього: упаковка (1)
818,00
Економія: -194,40 грн
623,60 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
Всього: упаковка (1)
850,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
859,61 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Всього: упаковка (1)
850,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 145
Всього: упаковка (1)
924,00
Економія: -300,40 грн
623,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Синельникове, вул. Садова, 106
Всього: упаковка (5)
924,00
Економія: -300,40 грн
623,60 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Синельникове, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (2)
818,00
Економія: -194,40 грн
623,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (2)
818,00
Економія: -194,40 грн
623,60 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (4)
924,00
Економія: -300,40 грн
623,60 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-Д
Всього: упаковка (1)
924,00
Економія: -300,40 грн
623,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 104-А
Всього: упаковка (2)
924,00
Економія: -300,40 грн
623,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (1)
850,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
818,00
Економія: -194,40 грн
623,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 59
Всього: упаковка (3)
924,00
Економія: -300,40 грн
623,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
853,64 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
924,00
Економія: -300,40 грн
623,60 грн