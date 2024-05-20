Всі аптеки України
Медичні виробиТовари для вагітних і годуючих мамТовари для вагітнихБандажі дородовіБАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙЦіни в аптеках

БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ 2012, розмір 2 "Євро", бежевий, №1 - Запоріжжя (385248) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
850,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (3)
818,00
Економія: -155,80 грн
662,20 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
850,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
861,33 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Всього: упаковка (1)
850,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ситова, 7-А
Всього: упаковка (1)
818,00
Економія: -155,80 грн
662,20 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
Всього: упаковка (1)
850,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
856,98 грн
В інших містах:
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Всього: упаковка (1)
850,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 145
Всього: упаковка (1)
924,00
Економія: -261,80 грн
662,20 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 174
Всього: упаковка (1)
850,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 23
Всього: упаковка (1)
818,00
Економія: -155,80 грн
662,20 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
Всього: упаковка (1)
818,00
Економія: -155,80 грн
662,20 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-Д
Всього: упаковка (1)
924,00
Економія: -261,80 грн
662,20 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 104-А
Всього: упаковка (1)
924,00
Економія: -261,80 грн
662,20 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Усова, 47-А
Всього: упаковка (1)
850,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (1)
850,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
818,00
Економія: -155,80 грн
662,20 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
855,26 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
513,68 грн