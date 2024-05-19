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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ 2012, розмір 2 "Євро", бежевий, №1 - Львів (385248) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
671,40 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
664,46 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
864,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
850,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (1)
850,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: упаковка (1)
818,00
Економія: -155,80 грн
662,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Васильківського, 1
Всього: упаковка (1)
850,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
Всього: упаковка (1)
818,00
Економія: -155,80 грн
662,20 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
Всього: упаковка (1)
850,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Яблонської Софії, 8
Всього: упаковка (1)
850,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 5
Всього: упаковка (1)
850,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Всього: упаковка (1)
924,00
Економія: -261,80 грн
662,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
Всього: упаковка (1)
850,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (1)
830,60
Економія: -24,92 грн
805,68 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95
Всього: упаковка (1)
850,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 95
Всього: упаковка (1)
850,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 17
Всього: упаковка (3)
818,00
Економія: -155,80 грн
662,20 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 115-А
Всього: упаковка (1)
850,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 89
Всього: упаковка (1)
850,00 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (1)
850,00 грн