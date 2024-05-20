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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ 4501 розмір XXXL, люкс, №1 - Запоріжжя (169432) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
634,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
645,30
Економія: -34,80 грн
610,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
632,17
Економія: -21,67 грн
610,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
503,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 15
Всього: упаковка (1)
633,82
Економія: -23,32 грн
610,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рубана, 26
Всього: упаковка (1)
607,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Всього: упаковка (1)
622,37
Економія: -50,44 грн
571,93 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Синельникове, вул. Садова, 1-А
Всього: упаковка (1)
600,75 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
Всього: упаковка (1)
673,15
Економія: -75,77 грн
597,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
Всього: упаковка (2)
679,36
Економія: -97,36 грн
582,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Всього: упаковка (1)
737,99
Економія: -122,52 грн
615,47 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
739,26
Економія: -101,94 грн
637,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 46
Всього: упаковка (1)
735,10
Економія: -86,50 грн
648,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покровське, вул. Центральна, 24
Всього: упаковка (1)
602,11 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Героїв України, 4/4
Всього: упаковка (2)
651,39
Економія: -50,80 грн
600,59 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 34
Всього: упаковка (1)
580,08 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
666,63 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (1)
666,44 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 11
Всього: упаковка (2)
748,08
Економія: -66,34 грн
681,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 61
Всього: упаковка (1)
673,60
Економія: -76,22 грн
597,38 грн