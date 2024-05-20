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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ 4501 розмір XXXL, люкс, №1 - Одеса (169432) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (2)
684,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
673,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
673,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
751,81
Економія: -120,13 грн
631,68 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
Всього: упаковка (1)
673,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 5
Всього: упаковка (1)
683,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 65
Всього: упаковка (1)
683,90 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
612,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 77
Всього: упаковка (1)
673,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 98
Всього: упаковка (1)
673,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Паустовського, 6
Всього: упаковка (1)
661,74
Економія: -20,77 грн
640,97 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (1)
683,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Б
Всього: упаковка (1)
606,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 12-В/1
Всього: упаковка (1)
641,76
Економія: -33,86 грн
607,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
661,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, просп. Перемоги, 30/47
Всього: упаковка (1)
530,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Суворове, вул. Незалежності, 64-А
Всього: упаковка (1)
500,76 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, вул. Шкільна, 2-Л
Всього: упаковка (1)
584,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
664,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
601,71 грн